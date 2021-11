Wpadka w programie na żywo. Widzowie "The Voice of Poland" mogli się zdziwić

W odcinku z 20 listopada o przejście do półfinału "The Voice of Poland" walczyły Marta Burdynowicz z Moniką Wiśniowską-Basel oraz duet złożony z sióstr Ady Owczarczyk i Pauliny Szymlek. Głosami widzów do dalszego etapu przeszła Marta Burdynowicz, która zachwyciła wszystkich wykonaniem piosenki "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu".