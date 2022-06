Telewizja Polska uruchomi kanał TVP ABC na ósmym multipleksie

Do tej pory telewizja w Polsce funkcjonowała w standardzie DVB-T, teraz przeszła na nowszy DVB-T2/HEVC. DVB-T2/HEVC to nie tylko lepsza jakość obrazu, ale także przesyłanego dźwięku i zwiększenie opcji jego konfigurowania. Ta zmiana odbywa się jednak w atmosferze skandalu, gdyż niemal wszystkie stacje zostały zmuszone do przejścia na nowy system. Poza TVP, która ma możliwość nadawania w starym systemie jeszcze przez wiele miesięcy.