Włączył telewizor, a tam tylko TVP. "Partia zapomniała o potrzebach dzieci"

Migracja do nowego standardu rozpoczęła się w marcu, a zakończyła 27 czerwca. Teoretycznie, gdyż Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał zgodę, aby TVP nie musiała przenosić swoich kanałów z MUX-3 do nowego standardu w tym samym czasie, co inne stacje. Może z tym poczekać i zrobić to w dowolnie wybranym terminie do 31 grudnia 2023 r.