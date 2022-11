"Taniec z Gwiazdami": Wiktoria Gąsiewska w obcisłej mini. Chciała uciszyć plotki?

Wielki finał 13. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przeszedł do historii. Kryształowa Kula i czek w wysokości 100 tys. zł powędrował do rąk Ilony Krawczyńskiej, której na parkiecie partnerował Robert Rowiński. Drugie miejsce zajęli Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. I choć wiele mówiło się o tanecznych umiejętnościach finalistów, nie zabrakło też miejsca na kuluarowe rozmowy na temat stylizacji zarówno gwiazd, uczestników, zaproszonych gości, jak i gospodarzy programu. Jedną z osób, która znalazła się pod modową lupą, była Wiktoria Gąsiewska.