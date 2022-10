Gąsiewska pokazała się na spacerze. Fani zauważyli osobliwy szczegół

Spora część fanów od razu stanęła w obronie Gąsiewskiej. "Ja mam bardzo często taki brzuch i jest to jak najbardziej spoko, a pisanie od razu o ciąży jest słabe", "Jakie dramy pod komentarzami o ciąży", "Żyjemy w dziwnych czasach... Teraz jak ktoś znany nie ma płaskiego brzucha to od razu to ciąża. Ludzie, kiedy się nauczycie że takich tekstów się nie mówi? Uczono was kultury czy nie bardzo? Brak słów" - to tylko niektóre z komentarzy, które można przeczytać pod filmikiem. Do żadnego z komentarzy Wiktoria Gąsiewska się nie odniosła.