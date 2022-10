"Taniec z gwiazdami". Taneczne tria na parkiecie. Bliscy gwiazd pojawią się w show. [RELACJA z 7. odcinka]

Siostra, babcia, mama, żona i przyjaciółka. Siódmy odcinek 13. edycji "Tańca z gwiazdami" bez wątpienia należy do pań. To właśnie one bowiem będą towarzyszyć każdej z par, które zostały jeszcze w programie. Gwiazda Bollywood, czyli Natalia Janoszek, zaprosiła do tanecznego show swoją mamę, która wraz z nią i Rafałem Maserakiem zaprezentuje energetycznego rock'n'rolla.