"Taniec z gwiazdami". Ilona Krawczyńska pokazała odrobinę za dużo

Krawczyńska tańczyła do przeboju "Be My Baby" z "Dirty Dancing". Akcja filmu działa się w latach 60., więc Stefano Terrazzino ubrał Ilonę odpowiednio, bo w sukienkę stylizowaną na taką z epoki. Obszerna spódnica pięknie podkreślała ruchy ciała tancerki-amatorki. W pewnym momencie uniosła się jednak zbyt wysoko, a widzowie zobaczyli bieliznę Krawczyńskiej. Podobnie było wówczas, gdy Ilona robiła na parkiecie przewroty (widać to na nagraniu niżej).