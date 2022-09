Trudno w to uwierzyć. Natalia Janoszek nigdy nie była w związku

Natalia Janoszek nie ukrywa jednak, że tańce latynoamerykańskie sporo od niej wymagają, bo choć na ekranie wielokrotnie kusi seksapilem, to na co dzień ma zupełnie inną, znacznie spokojniejszą naturę. - Potrafię zapozować sexy, potrafię to zagrać w filmie, ale tu są emocje, których nie da się oszukać - stwierdziła. By dobrze oddać charakter namiętnej rumby, Janoszek musiała się więc przełamać.