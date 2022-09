"Taniec z gwiazdami". Kto odpadnie w 5. odcinku?

Do tej pory z "Tańcem z gwiazdami" musiały pożegnać się cztery pary. W pierwszym odcinku odpadli Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła. Aktor na parkiecie radził sobie dobrze, ale nie zyskał sympatii widzów. Co innego Krzysztof Rutkowski. Jednak już w kolejnym epizodzie fani nie chcieli głosować na niego, więc detektyw pozbawiony tanecznego talentu odpadł z rywalizacji wraz ze swoją partnerką taneczną Sylwią Madeńską. W trzecim odcinku widzowie zdecydowali - Maja Włoszczowska i Roman Osadichiy musieli wrócić do domu. W czwartym byli to Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło.