"Taniec z gwiazdami", odc. 4. Kto odpadnie? Kto przejdzie dalej?

Ilona Krawczyńska pokazała tanecznemu partnerowi rodzinny dom w Trzemesznie. Wspólnie oglądali stare zdjęcia. Przyznała, że uwielbiała swojego dziadka. - Żałuję, że tak wcześnie zmarł. Duma by go rozpierała - mówiła mama influencerki. Ilona spotkała się z uczniami podstawówki, do której chodziła. Dzieciaki dały jej energię do walki o finał.