"Taniec z Gwiazdami": Sylwester Wilk oczarował widzów. Komplementom nie ma końca

"Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się na dobre. Jednym z uczestników, który wzbudził największy zachwyt wśród widzów i jurorów, był Sylwester Wilk. Niepełnosprawny sportowiec udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Nie poddał się. Tragiczne doświadczenie go nie załamało. Niezłomny sportowiec uzbierał środki na specjalistyczną protezę i chciałby reprezentować Polskę na igrzyskach paraolimpijskich. Zanim jednak sięgnie po medal, postanowił spróbować swoich sił w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".