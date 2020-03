"Taniec z gwiazdami". Pierwszy odcinek pełen zaskoczeń

Ania Karwan zapytana o to, jak czuje się pierwszy raz na parkiecie, odpowiedziała: "Jakbym tu stała zupełnie naga". Obnażyć musiały się też i inne gwiazdy. Wiele par musiało zaskoczyć widzów "Tańca z gwiazdami".

Ania Karwan i Jan Kliment poszli na pierwszy ogień. Tańczyli cha-chę i widać, że w przygotowania włożyli masę pracy. Albo Karwan ma wrodzony talent do tańca i przyszło jej to tak naturalnie. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem. - Przypi...szyłaś konkretnie ten początek programu - stwierdził Michał Malitowski.

- Kochani, tak się tańczy! - krzyknął Andrzej Grabowski i stwierdził, że to najlepsze możliwe rozpoczęcie nowej edycji.

- W naszym kraju przyjęło się mówić, że jak potrafi się jedną rzecz, to drugiej już nie bardzo. Ty udowadniasz, że można być dobrym w różnych dziedzinach - skomentowała Iwona Pavlović .

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Wyspy miłości" trafili na parkiet "Tańca". Pavlović przyznała, że dawno nie widziała tak drewnianej cha-chy. Mikołaj ma być podobno "Justyną Żyłą tej edycji" i idzie to właśnie w tym kierunku. W pierwszym odcinku tragedii nie było, ale jeśli nie dostaną odpowiedniego wsparcia od fanów, to będą mieli kłopoty z tym, by zajść dalej w show.