"Taniec z gwiazdami". Paulina Sykut w obłędnej sukience. Czerwień, błysk i ten dekolt

Sykut od ponad sześciu lat jest prowadzącą "Tańca...", ale z Polsatem związała się już dużo wcześniej. Niemal 20 lat temu wystąpiła w "Idolu" (jako uczestniczka, nie prowadząca), a w 2007 r. wróciła do Polsatu, gdy zaczęła pracę jako pogodynka. Później przyszedł czas na gospodarzenie w "Must Be The Music", a gdy w 2016 r. program przestał być nadawany, znalazła swoje miejsce w tanecznym show.