Asymetryczny dekolt do pępka. Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca w "Tańcu z gwiazdami"

W latach 2011–2016 dziennikarka współprowadziła wraz z Maciejem Rockiem show "Must Be the Music. Tylko muzyka". Kolejnym etapem kariery była rola prowadzącej w "Tańcu z gwiazdami" u boku Krzysztofa Ibisza. Dziś Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z największych gwiazd Polsatu. Nic więc dziwnego, że przed kamerami zawsze prezentuje się nienagannie.