Paulina Sykut 19 lat temu. Pokazała zdjęcia zza kulis "Idola". Poznajecie?

Paulina w "Idolu" nie zaszła tak daleko, jak planowała, jednak udział w show otworzył jej drzwi do kariery w mediach. W Polsacie zaczynała jako pogodynka. Później pokazała się w "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje" z Iwanem Komarenką, z Maćkiem Rockiem prowadziła "Must Be the Music. Tylko muzyka", w końcu trafiła do "Tańca z gwiazdami", a w 2021 r. śpiewała w "Twoja twarz brzmi znajomo".