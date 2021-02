Córka Leszczyńskiego jest już prawie dorosła. Jak teraz wygląda?

Śmierć dziennikarza Roberta Leszczyńskiego była szokiem dla jego najbliższych . Juror "Idola" odszedł nagle - zmarł we własnym mieszkaniu. Wyniki sekcji wykazały, że przyczyną zgonu była powikłania związane z nieleczoną cukrzycą.

- On sam nie wiedział, że ma cukrzycę. Pisał wtedy książkę, w nocy pracował, rano szedł spać. Miał całkiem zaburzony rytm dnia. I tak naprawdę nie było wiadomo, czy źle się czuł, bo był zmęczony, czy z innego powodu - dodała w tej samej rozmowie Borkowska, była partnerka dziennikarza.

Robert Leszczyński zmarł 1 kwietnia 2015 r. Miał tylko 48 lat. Osierocił córki. Teraz najstarsza jest już 17-latką. Dziewczynę ciągnie do show-biznesu, świata rozrywki. Ponieważ jest bardzo utalentowana, dostała szansę na sukces - i to od samego Janusza Józefowicza. Dołączyła do obsady "Metra", kultowego już musicalu Teatru Buffo.