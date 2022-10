"Taniec z gwiazdami": Odpadła faworytka. W sieci zawrzało

"Najlepsi odpadli. Już nie oglądam dalej tego programu",. Przecież nie wygra Wiesiu, który jest sympatyczny, albo dwa chłopy. Jedynie jeszcze Ilona zostaje. Natalia jednak przewyższała ją talentem. Na kogo ci ludzie głosują?", "Po prostu żenada! Powinniście być w finale!", "W programie tanecznym odpada najlepiej tańcząca para. Takie rzeczy tylko w TV", "Najlepsi odpadli to jest nie sprawiedliwe", "To jakiś żart i ponura ustawka", "POLSAT, chyba was poniosło", "Już nie pierwszy raz w tym programie pokazane jest, że nie liczy się taniec, ale chyba pierwszy raz czuje, że tym razem to przegięcie na maksa".