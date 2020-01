"Taniec z gwiazdami": Edyta Zając i Nicole Bogdanowicz mają zatańczyć w nadchodzącej edycji

Powoli odsłaniane są kolejne karty wiosennej edycji programu "Taniec z gwiazdami". W mediach krążą dwa kolejne nazwiska uczestników. Na parkiecie mają pojawić się aktorka Nicole Bogdanowicz i modelka Edyta Zając.

Kolejna edycja show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" ruszy już za ok. 2 miesiące. Im bliżej startu programu, tym więcej wiadomo o uczestnikach. Media podały kolejne dwa nazwiska. Wśród tańczących gwiazd obok Julii Wieniawy, Karoliny Gilon i Ronniego Ferrari mają znaleźć się Nicole Bogdanowicz i Edyta Zając.