Ronnie Ferrari i cenzura w "Ona by tak chciała". Polsat nie puścił całej piosenki

Ronnie Ferrari to gwiazdor jednego przeboju, który w oryginalnej wersji bez cenzury ma ponad 105 mln wyświetleń na YouTube. Polsat zaprosił go na Sylwestrową Moc Marzeń, ale nie pozwolił na wersję z przekleństwami. Internauci zabrali głos.

Telewizja szybko wykorzystała popularność piosenki "Ona by tak chciała". Ronnie Ferrari pojawił się z nią we wrześniu na imprezie Roztańczony PGE Narodowy. Gościł także w "Pytaniu na śniadanie", co skończyło się zawieszeniem wydawcy programu (w tle puszczano kawałek, w którym Ronnie śpiewa o narkotykach). Na występ Ronniego czekały także tłumy na Stadionie Śląskim w Katowicach i widzowie Polsatu, który transmitował Sylwestrową Moc Przebojów.