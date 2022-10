Wracał z koncertu metrem. Oto co zrobili na widok Andrzeja Piasecznego kibice Legii

Jacek Jelonek i Michał Danilczuk, decyzją widzów Polsatu, znaleźli się w półfinale 13. edycji "Tańca z gwiazdami" Polsatu. W ostatnim odcinku jurorzy podkreślali nie tylko imponujący postęp modela, jaki osiągnął w tańcu (Iwona Pavlović określiła to mianem cudu), ale i to, co pierwsza jednopłciowa para na parkiecie robi na rzecz walki z uprzedzeniami. Po ich drugim tanecznym występie, w którym zaprezentowali charlestona, Andrzej Piaseczny pokusił się na osobiste wyznanie.