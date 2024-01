Zmiana w "Milionerach". Będzie łatwiej wygrać?

W opartym na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?" teleturnieju uczestnicy, którzy przejdą rundę eliminacyjną i zasiądą na fotelu przed prowadzącym, mają za zadanie odpowiedzieć na 12 (w latach 1999–2003 było ich 15) pytań. Choć każdy gracz musi polegać głównie na swojej wiedzy, intuicji czy po prostu szczęściu, kilkukrotnie w ciągu całej rozgrywki może skorzystać też z dodatkowej pomocy z zewnątrz. Do jego dyspozycji pozostają tzw. koła ratunkowe.