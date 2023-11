"Milionerzy": Temu uczestnikowi szło jak po grudzie. Na koniec zawiódł go telefon do przyjaciela

W poniedziałkowym 690. odcinku teleturnieju TVN grę o tytułowy milion kontynuował pan Michał, historyk i pracownik muzeum z Leska. Niestety, gracz nie miał szczęścia do pytań. Dojście do pierwszego z gwarantowanych progów, szło panu Michałowi jak po grudzie. Uczestnik już wtedy wykorzystał jedno z kół. Nie lepiej było później, bo choć stawki niewielkie, to pytania wciąż wydawały się uczestnikowi arcy trudne, choćby jak to o sos aioli.