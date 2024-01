Takiej jej nie widzieliście. Zalała się łzami na antenie

Początek nowego roku przyniesie już piątą odsłonę emitowanego na TVP2 od 2019 r. programu. To kolejny tytuł, po "The Voice of Poland" (na antenie od 2011 r.) i "The Voice Kids" (od 2018 r.), należący do jednej grupy talent show opartych na niderlandzkiej formule i przeszczepionych na grunt polski.