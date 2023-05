Maryla Rodowicz wspomina przodków. Ma korzenie litewskie i nie tylko

Zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej do Wilna w 1944 r., rodzice Maryli zostali zmuszeni do wyjazdu do Zielonej Góry. Po trzech latach Wiktor Rodowicz został aresztowany i skazany na więzienie w procesie politycznym. Maryla z mamą wyjechały do Włocławka. Piosenkarka nawiązała do tych traumatycznych doświadczeń rodzinnych przed koncertem w Wilnie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.