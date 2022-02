Szokujący sezon "Euforii" dobiegł końca. Na taki finał czekały miliony widzów

Oglądając "Euforię" raczej trudno się zrelaksować. Twórcy od początku celowali w obrzydzenie widza, a na pewno sprawili, że czuł się niekomfortowo. I to jak. Nie każdy jest w stanie wytrzymać do końca tego, co serwuje na ekranie Levinson. A w drugim sezonie wszystko to zostało jeszcze spotęgowane. To nie jest urokliwa, niewinna historyjka oblana lukrem.