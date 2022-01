"Euforia". Twórcy docisnęli za mocno? Wstrząsające sceny w hicie TV

Nie da się ukryć, że oglądanie kontynuacji "Euforii" nie należy do przyjemnych doświadczeń. Sama Zendaya ostrzegała przed tym w jednym z wywiadów. To sprawia, że nawet osoby, które znają ten serial, mogą być zaskoczone. Choć produkcja Sama Levinsona od początku atakowała nas golizną czy scenami, w których nastoletni bohaterowie niszczyli się przeróżnymi używkami lub sięgali po przemoc, to jednak w pierwszym sezonie chyba nie wstrząsało to w takim stopniu jak teraz.