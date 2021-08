"Otwórz oczy". Tak złe, że przecierałem oczy. Netflix coraz bliżej "poziomu" polskiej telewizji

"Otwórz oczy" to nowy polski serial oryginalny Netfliksa. To rzecz skierowana przede wszystkim do młodego widza, ale po seansie pierwszego odcinka raczej ciężko mi uwierzyć, by ktoś miał siłę to oglądać do końca. Pod kątem nijakości produkcja przypomina gnioty z TVN, TVP czy Polsatu.