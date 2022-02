Gwiazda "Euforii" o scenach nagości. "Czułam się obrzydliwie"

- Sam jest świetny. Mówię mu, że nie sądzę, że Cassie musi być w danej scenie topless, a on przyznawał mi rację. Nigdy nie czułam, że mnie do czegoś zmuszał lub że dążył do tego, że muszę mieć nagą scenę w show. Jeśli tego nie chciałam, nie nakłaniał mnie - powiedziała.