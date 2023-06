"Szkło kontaktowe" w kryzysie. "To może być ratunkiem dla programu"

- "Szkło kontaktowe" początkowo miało formułę, w której to dziennikarze fachowo, choć z uśmiechem, komentowali rzeczywistość - mówi. - Dopiero potem, po jakimś czasie, program został "przejęty" przez satyryków. Dziś wygląda na to, że formuła satyryczna trochę się już zużyła. Może warto wrócić do korzeni i skupić się na merytorycznych komentarzach dziennikarzy. To może być ratunkiem dla tego programu.