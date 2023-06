Jacoń pokazał SMS od Daukszewicza. "Kiedy z ofiary człowiek zmienia się w kata"

"Wróciłem z urlopu. Trwał miesiąc - planowaliśmy go od dawna. Okazało się, że w tym czasie zniszczyłem rodzinę pana Krzysztofa" - napisał Piotr Jacoń na Instagramie. Wiadomość prezentera TVN24 pojawiła się po ogłoszeniu, że Krzysztof Daukszewicz nie wróci do "Szkła kontaktowego" (szczegóły afery tutaj). W geście solidarności ze stacją pożegali się także Artur Andrus i Robert Górski. Ten ostatni porównał TVN24 do TVP Info i napisał wprost, że sprawa Daukszewicza to "niszczenie przez stację niewinnego człowieka".