Sylwester z Polsatem czy TVP? Pojedynek był wyrównany. Wygrała solidarność

To dziwne uczucie: czekać na nadejście tego dnia, choć nie można się z niego cieszyć pełną piersią. Tak wiele osób mogło czuć się w sylwestrową noc, żegnając trudny, izolujący nas od siebie 2020 rok. Zamiast wielkiego świętowania w klubach czy na ulicach, zamknęliśmy się na domówkach, do ostatniej chwili zastanawiając się, czy wychodząc po godzinie 19 możemy dostać mandat czy też nie.

Jedyną sylwestrową tradycją, która nam pozostała było oglądanie telewizyjnych koncertów. W tym roku z rywalizacji o widzów zrezygnowała stacja TVN, Polsat ograniczył się do imprezy w zamkniętym studiu, a Telewizja Polska przeniosła się z Zakopanego do Ostródy. Efekt? Na Polsat i TVP wylała się fala krytyki w sieci, za to jak wyglądała zabawa przed ich kamerami.

Tak wyglądał sylwester 2020/2021 w Zakopanem. Byliśmy na miejscu

Co ciekawe, estetyka obu imprez była bardzo podobna. Tak samo ogromna scena, niemal identyczny dobór świateł i praca kamer. Trzeba przyznać, że Sylwester Marzeń z Dwójką był bardziej widowiskowy, co pokazał już pierwszy występ Cleo i Roksany Węgiel wiszących nad sceną. Kluczową różnicą był oczywiście muzyczny repertuar oraz ilość playbacku.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 - Bajm i Przyjaciele - Ta sama chwila

Można by uznać, że szala znowu przechyli się na korzyść TVP2, tyle że stacja wykonała jeszcze sprytniejszy ruch. Widzom, którzy na chwilę odeszli po północy od telewizorów, aby złożyć bliskim życzenia czy podziwiać fajerwerki, mógł umknąć fakt, że Sylwester Marzeń od godziny 0:25 był emitowany od początku. Tym samym trwał do 4:40, a Polsat zakończył zabawę tuż przed godziną 1:00 w Nowy Rok.

Jeśli czegoś nas nauczył 2020 rok, to tego, jak bardzo potrzebujemy być razem, działać solidarnie i pomimo przeszkód zmierzać ku lepszemu. Dzięki finałowemu występowi Beaty Kozidrak i dołączających do niej gwiazd przez moment do polskich domów wkradła się nadzieja, że 2021 rok pozwoli nam pożegnać się z pandemią i wrócić do normalności. Za tę chwilę autentycznej solidarności z Polakami mówię organizatorom Sylwestrowej Mocy Przebojów: chapeau bas!