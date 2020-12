500 zł podziało. Na sylwestrze TVP bawił się tłum statystów

Wokół tegorocznej imprezy TVP, która od wielu lat przyciąga przed odbiorniki miliony Polaków, narosło sporo kontrowersji. Nie chodzi o promowanie disco polo w telewizji publicznej, bo od kilku lat to standard. Mowa o obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa, które skutecznie uniemożliwiły organizację imprez masowych. Ale TVP nie zamierzało zmieniać planów. W ekspresowym tempie postawiono scenę w ostródzkim amfiteatrze , a 30 grudnia po raz kolejny zmieniono prawo tak, aby osoby zaangażowane w prace nad imprezą TVP mogły nocować w hotelach .

Zarobki gwiazd na Sylwestra, ile stracą w tym roku?

Najprawdopodobniej zgłosiło się zbyt mało osób, bo kilka dni przed sylwestrem stawkę podniesiono do 500 zł . I najwyraźniej okazało się to już wystarczającą zachętą, bo w ostródzkim amfiteatrze nie zabrakło szalejącej publiczności.

W sektorach panował ścisk i szampańska zabawa, a widzowie podrygujący do Zenka Martyniuka czy Weekendu nie zaprzątali sobie głowy przestrzeganiem dystansu społecznego. A przypomnijmy, wynosi on 1,5 m. Wyjątkiem nie była też sytuacja, kiedy kilka osób z publiki zaproszono do zabawy na scenę podczas występu Pedro Santany.