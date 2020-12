Sylwester ze statystami. W Ostródzie nikt nie wybiera się na imprezę TVP

W Ostródzie organizowana będzie największa impreza muzyczna w Polsce tej zimy - telewizyjny "Sylwester Marzeń z Dwójką". Ostróda jednak nic o tym nie wie: mieszkanki i mieszkańcy dowiedzieli się z TVP, a urzędnicy i urzędniczki odsyłają do niej po szczegóły. Pojechaliśmy sprawdzić, jak idą przygotowania.

Ostróda na moment przed pandemicznymi świętami i Sylwestrem. Smutno, pusto, cicho. I do tego - zimno i deszczowo. Widać, że jest mocno po sezonie i że trwa narodowa kwarantanna - na jeziorze nie ma żadnych żaglówek, cała nadwodna infrastruktura pozamykana na głucho. Na ulicach nieliczni przechodnie, miasto jakby pogrążone w letargu.

Z jednym wyjątkiem: wokół miejskiego amfiteatru, położonego nad samym jeziorem, toczą się intensywne prace. To właśnie w tym obiekcie ma się odbyć organizowana przez Telewizję Polską impreza. Wygląda trochę tak, jakby przygotowania toczyły się w tajemnicy: cały budynek otoczony jest wysokim tymczasowym płotem, owiniętym ciasno folią. Ogromnymi czarnymi płachtami zasłonięta jest też scena - nie można nawet spróbować podejrzeć, jak będzie wyglądała scenografia.

Tak będzie wyglądał sylwester 2020/21 w telewizji:

Na parkingu stoi sporo samochodów z napisami informującymi, że to pojazdy firm zajmujących się techniczną obsługą imprez masowych i estradowych. Jest też dużo charakterystycznych białych vanów z niebieskimi kwadratami znanymi z logotypu TVP.

Prowizorycznej bramy wjazdowej pilnuje ochroniarz.

- Jestem stąd, z Ostródy - mówi. - Nasza firma też jest stąd. Dostaliśmy zlecenie na ochronę tego obiektu. Pewnie dlatego, że wcześniej często go ochranialiśmy, więc znamy teren.

Wygląda na to, że to jedyna lokalna firma zaangażowana w to przedsięwzięcie. Inne osoby pracujące w amfiteatrze mówią, że są z Warszawy.

WP Samochody dostawcze w okolicy amfiteatru w Ostródzie Źródło: WP

Na parkingu stoi też stos barierek. Takich, jakimi oddziela się na koncertach publiczność od wykonawczyń i wykonawców. Nie tym razem.

- Nie, one nie będą stały pod sceną - mówią techniczni. – Trzeba je ustawiać wokół amfiteatru, żeby nikomu nie przyszło do głowy tu przyjść. To jest przecież impreza bez udziału publiczności.

A przynajmniej taka miała być, dopóki w internecie nie pojawiło się ogłoszenie agencji tanecznej Egurrola Dance Agency, skierowane do osób z nią związanych. Od kilku dni w ten sposób rekrutowani są tancerze i tancerki, którzy na sylwestrowej imprezie TVP byliby "tańczącą publicznością". Nie wszyscy muszą być pełnoletni - agencja poszukuje osób powyżej 17 roku życia. I w teorii oferuje im dojazd i powrót do Warszawy w nocy po imprezie.

Pewnie mielibyśmy spory utarg

Barierki dla samych mieszkańców Ostródy nie będą chyba potrzebne. Mieszkanki i mieszkańcy raczej nie wybierają się na organizowaną w ich mieście imprezę sylwestrową. Mało tego – niewiele osób w ogóle o niej wie.

WP Zabezpieczenia przed ciekawskimi. Których nie ma z kolei zbyt wielu Źródło: WP , Fot: Przemek Gulda

- Sylwester? Pierwsze słyszę - mówi mężczyzna przechodzący obok amfiteatru. - Ale niech pan zajrzy na główny plac, tam są tablice informacyjne, na pewno znajdzie pan tam coś na ten temat.

Na tablicach są tylko nikłe ślady informacji o imprezach, które odbywały się jeszcze w czasach, kiedy można je było organizować. O sylwestrowym koncercie TVP żadnej wzmianki.

- Nagranie sylwestra odbywa się bez udziału publiczności, zgodnie z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami - mówi nam zastępca burmistrza Ostródy Agnieszka Majewska-Pawełko.

Nie wspomina jednak o sytuacji z marca bieżącego roku, jaka miała miejsce w Centrum Kultury w Ostródzie. Odbył się tam wówczas bez publiczności, ale za to nadawany na żywo online koncert. Przerwany zresztą wizytą policji, o czym wspomniał niedawno biorący w nim udział zespół Łydka Grubasa.

"Nadawaliśmy z obiektu publicznego, który, okazało się minutę po rozpoczęciu transmisji, z racji stanu epidemicznego powinien być bezwzględnie zamknięty" – napisał w na Facebooku. W najnowszym oświadczeniu dodał też, że dyrektor Centrum Kultury Julian Pawłowski, został po ich występie zwolniony. A teraz wygrał przed Sądem Pracy.

Kto to będzie oglądał?

Wróćmy jednak do sylwestra. Spaceruję po mieście, rozglądając się za osobami zainteresowanymi imprezą organizowaną przez TVP. Nie wiedzą o nim zupełnie nic dwie mieszkanki miasta, jedna spotkana na dworcu, druga pracująca w sklepie niedaleko amfiteatru: - Chodzę spać bardzo wcześnie, taką mam pracę, więc to mnie i tak nie dotyczy. Ale to w ogóle legalne? Przecież imprezy są teraz zakazane, wszystko przez tego wirusa.

Młoda dziewczyna pracująca w jednym z biur mających siedzibę nad jeziorem zaczyna od oficjalnej formułki: "nie wiem nic oficjalnego o imprezie sylwestrowej w amfiteatrze". Zaraz potem dodaje jednak, że oczywiście o niej słyszała. Dowiedziała się z telewizji. - Ale nie będę oglądała. Raczej nie interesuje mnie taka muzyka.

Witając Nowy Rok, jako tło organizowanych w domu imprez Polacy statystycznie najczęściej wybierają jednak właśnie "Sylwestra Marzeń" w TVP. W ubiegłym roku wraz z Telewizją Polską bawiło się przed ekranami ponad 5,3 miliona widzów. A na choć minutę włączyło transmitowany w Dwójce koncert ponad 13,6 miliona Polaków.

- Ja się tam nie wybieram. Mam zupełnie inne plany, rodzinne - mówi mi wiceburmistrzyni Agnieszka Majewska-Pawełko. Nie wspomina, czy w tym roku będzie zerkać na transmisję w telewizji.

WP Trwają prace przygotowawcze w samym amfiteatrze Źródło: WP , Fot: Przemek Gulda

- Nikt tam nie pójdzie - mówi para młodych ludzi pracujących w punkcie gastronomicznym nieopodal amfiteatru, dziś oferującym potrawy jedynie na wynos. - Z naszego punktu widzenia oczywiście bardzo szkoda. Pewnie mielibyśmy spory utarg. Przydałoby się w tych ciężkich dla gastronomii czasach. No przecież wprowadzili "godzinę policyjną". Jedynymi ludźmi na ulicy będą tego wieczoru policjanci i strażnicy miejscy. I pewnie będzie ich sporo.

Ostródzka Straż Miejska nie przewiduje żadnych specjalnych działań związanych z telewizyjnym sylwestrem. Jak zapewnia komendant Andrzej Bartnicki, jego podwładni będą, jak co roku, wykonywać standardowe działania zabezpieczające porządek w mieście. Nikt z Telewizji Polskiej nie zgłaszał się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenie amfiteatru.

Tak samo twierdzi Anna Balińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie. Ale na oficjalne pytania dotyczące szczegółów związanych z pracą ostródzkiej policji w ostatnią noc w roku i współpracy z TVP SA, nie odpowiedziała.

Żaglówki, a nie Zenek

Mieszkanki i mieszkańcy Ostródy nie liczą też specjalnie na to, że sylwestrowy koncert, który - według opinii prezesa TVP SA Jacka Kurskiego ma być jak "jak prąd, jak gaz, jak woda" oraz jedzenie i powietrze dostarczane do polskich domów - przyczyni się specjalnie do promocji miasta.

- Ludzie w całej Polsce i tak kojarzą Ostródę - mówi klientka sklepu spożywczego blisko urzędu miasta. - I to raczej z latem, słońcem, żaglami, a nie z zimą i sylwestrem.

- Trudno dziś oceniać promocyjny potencjał sylwestra dla miasta – dodaje Agnieszka Majewska-Pawełko. - Będziemy wiedzieć coś więcej, jak zobaczymy wyniki oglądalności. Lato z Dwójką, które odbyło się na ostródzkim amfiteatrze w lipcu 2020 roku, miało duży aspekt promocyjny dla miasta.

Jest problem, o którym wspomniało mi kilka osób zapytanych o telewizyjnego sylwestra - ma tam brzmieć głównie muzyka disco polo. Na liście wykonawców są m.in. Marcin Miller z zespołu Boys, zespół Boys, Milano i Defis, Zenek Martyniuk z grupą Akcent, Cleo, Zakopower, Golec uOrkiestra, Roksana Węgiel, Viki Gabor, a z zagranicznych gwiazd - Thomas Anders z Modern Talking oraz Francesco Napoli.

- Nie wiem, czy to dobry sposób promocji miasta - mówi sprzedawca w centrum Ostródy. - Czy to dobrze, żeby kojarzyło się z taką muzyką? Niech tu może lepiej królują żaglówki, a nie Zenek Martyniuk.

Placówka TVP S.A.

- Miasto Ostróda nie jest stroną w sprawie, nie organizuje tej imprezy - wyjaśnia jeszcze wiceburmistrzyni Agnieszka Majewska-Pawełko. - Nie ponosimy także żadnych kosztów w związku z tym wydarzeniem. O szczegóły samej imprezy sylwestrowej trzeba zwrócić się do organizatora, TVP.

To samo mówi kolejna osoba reprezentująca miasto, najważniejsza w tej sprawie - Ewa Wiśniewska, nowa dyrektor miejskiego Centrum Kultury w Ostródzie. To właśnie ta instytucja dysponuje amfiteatrem. A jej dyrektorka twierdzi, że tylko go wynajmuje TVP S.A. i nic więcej przy imprezie nie robi.

Urząd Miasta Ostróda Ewa Wiśniewska otrzymuje nominację na stanowisko dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie Źródło: Urząd Miasta Ostróda

Pracownicy Centrum mają tam tylko standardowe dyżury, ale nie uczestniczą bezpośrednio w przygotowaniu wydarzenia. Wiśniewska odmówiła spotkania i rozmowy, stwierdziła, że umowa między Centrum i TVP S.A. objęta jest tajemnicą handlową, mimo że Centrum finansowane jest z publicznych pieniędzy. Dodała, że kierowana przez nią instytucja nie ponosi żadnych kosztów z tytułu przygotowań do sylwestra, ale nie chciała ujawnić, ile zarobi na wynajmie amfiteatru. W lokalnych mediach pojawiły się niepotwierdzone informacje o tym, że TVP wynajęła obiekt za 20 tys. zł. Wiśniewska odmówiła komentarza w tej sprawie.

Co z noclegami?

Jak wspomnieliśmy, zamiast widzów w ostródzkim amfiteatrze mają pojawić się zatrudnieni statyści. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy deklarowane w ogłoszeniu Egurrola Dance Agency odwiezienie ich jeszcze w nocy z powrotem do Warszawy nie będzie naruszało wprowadzonych niedawno obostrzeń sylwestrowych.

Nie jest to na pewno naruszenie zasad rozporządzenia o ograniczeniach w poruszaniu się podczas nocy sylwestrowej - jest w nim wyjątek dotyczący osób wykonujących pracę. W rozmowie z Wirtualną Polską dyrektorka agencji Magdalena Cichocka potwierdziła, że jej firma organizuje taki wyjazd, ale nie chciała podać żadnych szczegółów.

Jeden z portali sugerował natomiast, że uczestniczki i uczestnicy imprezy mogą być zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym TVP w leżącym kilkadziesiąt kilometrów od Ostródy Sarnówku. Tu także pojawia się pytanie, czy byłoby to legalne: w opublikowanym rozporządzeniu dotyczącym obostrzeń w noc sylwestrową pojawia się zapowiadany wcześniej zakaz działalności hoteli. Jest od niego kilka wyjątków, np. o pracy sezonowej i hotelach robotniczych, ale trudno zastosować którykolwiek z nich w tej sytuacji.

Bartosz Zglenicki, pracownik ośrodka, poinformował, że w tej chwili nie przebywają u nich żadni goście i do teraz nie ma zapotrzebowania na noclegi w noc sylwestrową. Dodał jednocześnie, że ośrodek jest w trakcie starań o uzyskanie uprawnień hotelu robotniczego.

Jeszcze w poniedziałek poprosiliśmy rzecznika TVP i policję o wyjaśnienia, jakie przepisy zostaną zastosowane w przypadku organizacji imprezy w Ostródzie. Od Telewizji Polskiej do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie nadeszła chwilę po opublikowaniu niniejszego tekstu. Prezentujemy ją poniżej:

W odpowiedzi na Pana pytania, informujemy, że TVP SA nie zgłaszała się do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w sprawie zabezpieczenia imprezy.

Jak co roku, podczas sylwestra, policjanci podejmować będą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Funkcjonariusze będą również sprawdzali, czy osoby przebywające w tym czasie w miejscach publicznych stosują się do obowiązujących ograniczeń, nakazów oraz zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.