Poprzedni dyrektor wyleciał za organizację koncertu. Teraz TVP robi tam Sylwestra Marzeń

Do wielkiego koncertu TVP odniósł się zespół Łydka Grubasa, który przypomniał o swoim koncercie w Centrum Kultury w Ostródzie. Odbył się on pod koniec marca bez publiczności, ale był nadawany na żywo online. "Nadawaliśmy z obiektu publicznego, który, okazało się minutę po rozpoczęciu transmisji, z racji stanu epidemicznego powinien być bezwzględnie zamknięty" – napisał zespół na Facebooku, tłumacząc przerwanie koncertu wizytą policji.

Sławomir o Sylwestrze przy obostrzeniach: "Mam nadzieję, że nawet niektóre dywany zostaną zrolowane"

I zwrócili uwagę, że w tym samym Centrum Kultury za kilka dni ma się odbyć Sylwester Marzeń organizowany przez Telewizję Polską. "Mamy nadzieję, że odpowiednie organy wykażą się równie niesłychaną czujnością, co na naszym koncercie - jeśli dojdzie do np. złamania zakazu przemieszczania się lub do nielegalnego pomieszkiwania w hotelach. I wtedy odpowiednie organy wyślą sms o treści 'Jacek, odwołaj to' gdzieś w okolicach godziny 18:00" – czytamy na profilu Łydki Grubasa.

- Niestety to region, który jako jeden z pierwszych padł ofiarą koronawirusa, we wczesnych miesiącach jesiennych była tam czerwona strefa. Już we wrześniu zaczęliśmy się rozglądać za inną lokalizacją, o czym wiedziało miasto Zakopane – mówił Kurski. - Oczywiście, jeśli w przyszłym roku nie będzie pandemii, to Sylwester Marzeń wróci do Zakopanego – dodał prezes TVP.