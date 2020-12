Sylwester wróci do Zakopanego. Jednak pod warunkiem

"Niestety to region, który jako jeden z pierwszych padł ofiarą koronawirusa, we wczesnych miesiącach jesiennych była tam czerwona strefa. Już we wrześniu zaczęliśmy się rozglądać za inną lokalizacją, o czym wiedziało miasto Zakopane. Było oczywiste, że nie wolno nam zrobić show na 70 tys. osób. Organizowanie zaś sceny dla pustej Równi Krupowej mija się z celem, bo samo umiejscowienie wielkiej sceny w miejscu - narażonym na halny i na gruncie, który trzeba utwardzać pociągałoby koszty, których nie dałoby się wytłumaczyć w związku z brakiem publiczności" - tłumaczył swoją ostateczna decyzję.

Prezes TVP zapewnił jednak "Wirtualne Media", że 2021 na pierwszym miejscu znów będzie brał pod uwagę lokalizację imprezy na Podhalu. "Oczywiście, jeśli w przyszłym roku nie będzie pandemii to Sylwester Marzeń wróci do Zakopanego." - powiedział. Jednocześnie Jacek Kurski zwrócił uwagę za potrzebę budowy amfiteatru w Stolicy Tatr. "Rozwiązaniem jest amfiteatr, ale nie ma go jeszcze w Zakopanem. Wierzę, że kiedyś powstanie, bo taki obiekt pozwala dostosować się do obostrzeń" - zaopiniował szef telewizji publicznej.