"Sylwester Marzeń" TVP czy "Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu? O tym mówią dziś wszyscy

Rozrywka na przyzwoitym poziomie w Polsacie. Efekt Miszczaka?

Zupełnie inaczej prezentowała się impreza sylwestrowa Polsatu, który w tym roku zapewnił widzom rozrywkę na naprawdę przyzwoitym poziomie. Niewątpliwie na plus trzeba zaliczyć pomysł z wyświetlaniem na ekranie tekstów piosenek, by widzowie mogli przyłączyć się do wspólnej zabawy czy pełne humoru wejścia Roberta Górskiego, który przedstawił satyryczny horoskop na przyszły rok. Niewątpliwie to Polsat miał w tym roku lepszy pomysł na sylwestrową zabawę. Czy to już efekt Miszczaka?