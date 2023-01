Zenek Martyniuk jak nagi król. Cała Polska to widziała

"Zenek - brzuchomówca", "I na to idą trzy mld zł. z naszych podatków", "On tak nie tylko w sylwestra, na juwenaliach też leciał z taśmy", "Fakt, co do nutki śpiewał, jak rok, dwa i kilka lat wstecz. Czy to jeszcze Zenek czy już jego awatar?" - internauci nie szczędzili złośliwych komentarzy.