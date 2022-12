Borys Budka obraził się na Roberta Górskiego. Poszło o żart

Górski udzielił wywiadu "Polityce", w którym opowiedział o tym, kto poczuł się urażony jego żartami. Zdradził, że nie miał okazji nigdy spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim, którego długo parodiował, choć próbował się z nim spotkać: - Albo go nie było, albo nie chciał mi otworzyć - powiedział Górski. - Spotkałem się za to z Tuskiem. To jest jednak rodzaj zaufania do ludzi czy otwartości, że można się spotkać ze swoim krytykiem.