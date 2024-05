Straszne wyznanie gwiazdy TVN-u. Wsparła ją Irena Santor

– Życzę pani Olejnik jak najwspanialszej opieki lekarskiej, która w Polsce jest. I myślę, że z racji tego, że pani Olejnik jest osobą bardzo cenioną, bardzo potrzebną społeczeństwu przez to, co robi, to ma możliwości poddania się opiece lekarzy specjalistów. A ze swojego serca — przytulam ją bardzo, bardzo serdecznie do siebie i życzę jej wszystkiego, co osiągalne i możliwe. Także tego, co jest pozornie nieosiągalne, czyli spełnienia wszystkich marzeń, szczególnie tych dotyczących zdrowia – powiedziała w rozmowie z Plejadą.