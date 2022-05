"Sprawa dla reportera": teściowa z piekła rodem i dziwne pytanie księdza. "To jest katastrofa"

Adwokat Piotr Kaszewiak powiedział wprost, że małe, roczne dziecko powinno być z matką. Skrytykował też zachowanie męża Kariny, który, jak było widać na nagraniu, opluł ją. - Pan pluje na panią, to też się poczułem opluty. Praca czeka. A my płacimy na tego pana, żeby mógł się tak zachowywać - stwierdził. Mąż kobiety jest bezrobotny, pobiera zasiłek i "500 plus" na córki. - To jest katastrofa - ocenił sytuację Kariny Kaszewiak.