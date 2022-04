"Sprawa dla reportera": skandaliczny odcinek. Nikt nie zareagował

- Nawet jeżeli dostali pasem w młodości...- zaczął ks. Kazimierz Kurek. "No to co" - od razu padło z sali. - Oni są wykształceni - kontynuował salezjanin - mają wiedzę, rozumieją to. No ciągle powracać, to jest jakaś niedojrzałość tych, co płaczą. Mężczyźni w sile wieku.... - mówił z lekką drwiną ksiądz, wyraźnie biorący w obronę rodziców. Nikt nie zareagował.