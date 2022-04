"Sprawa dla reportera": Cymański narobił zamieszania. Zaczęto go uciszać

Elżabieta Jaworowicz wyraźnie zauroczyła się przystojnym gościem. Opowiadała, że Jerzy wpadł w sidła wiary w miłość do dużo młodszej kobiety. Teraz mieszka w odosobnieniu, biedzie. Nie ma pieniędzy, nie ma dostępu do domu, którego jedyną właścicielką jest jego żona. Dom miał kupić i wyremontować pan Jerzy. Jednak gdy między małżonkami doszło do konfliktu, jemu wydzielono jeden pokój. Lokum podzieliła rodzina, gdy on przebywał w szpitalu. – Tam jest masa moich rzeczy – mówił poszkodowany, pokazując na zamknięte pomieszczenie.