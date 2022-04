"Sprawa dla reportera". Tego się u Jaworowicz nikt nie spodziewał. Skrytykowano… 500 plus

Okazało się też, że jeden z pracowników socjalnych zaproponował kobiecie, by zgłosiła się do programu "Nasz nowy dom", który emituje Polsat. – Zgłoszenie do programu telewizyjnego ma być receptą na pomoc rodzinie? To jest policzek w twarz nas wszystkich. Panie burmistrzu, jesteście po to, by tej rodzinie jednak pomóc – oznajmił adwokat Piotr Kaszewiak.