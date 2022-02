"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczki zaznały hejtu. Wyjawiły okrutne komentarze

- Skończył mi się podkład, więc poszłam do sklepu kosmetycznego, no i akurat mojego podkładu nie było na półce. Więc podeszłam do pani ekspedientki, żeby przyniosła mi go z zaplecza. I nie dość, że byłam w maseczce, to i tak mnie poznała po głosie. I spytała: to pani? Jak pani mogła tak potraktować Pawła? Ja poczułam się, jakbym nie wiadomo co zrobiła. Odwróciłam się na pięcie i wyszłam - wspomina.