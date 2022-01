"Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziwna postawa Kasi. Mówi o Pawle i swojej kuzynce

Kasia i Paweł zostali połączeni w parę w ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", co było katastrofalną pomyłką. Nie dość, że ich małżeństwo nie przetrwało, to Paweł związał się z kuzynką żony, a sąd jeszcze nie dał im rozwodu. Co w tej sytuacji robi Kasia? Wykorzystuje pięć minut sławy, by stać się gwiazdą Instagrama.