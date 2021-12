"Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł wyznał prawdę o rozwodzie z Kasią i alimentach

Uczestnik eksperymenty podkreślił, że od pierwszego dnia w programie czuł, że to "wielka szansa na znalezienie drugiej połówki". Niestety eksperci popełnili wielki błąd, parując go z Kasią. "Nie będę was częstował zbędnymi wywodami nad poszczególnymi odcinkami, bo to, co zobaczyliście, nie odbiega od tego, jak wyglądały moje relacje z Kasią" – zdradził Paweł.