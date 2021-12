"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Aneta mówi o swoim małżeństwie. Finał niebawem!

"Wydaje mi się, jakbym dopiero co zaczęła tę zwariowaną przygodę, a tu już prawie finał! (...) Mimo tego, co dziś zobaczycie w finale, nadal żadne z nas nie będzie mogło jakkolwiek się do tego odnieść, tak więc proszę uzbroić się w cierpliwość, nie pytać, został już tylko tydzień i myślę, że potem wszyscy chętnie podzielimy się tym, co się u nas działo po programie i co się dzieje teraz" - napisała.