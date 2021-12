Odsłoniła kulisy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Za część rzeczy musiała zapłacić. "Wydałam mnóstwo pieniędzy"

Pomysł, by wziąć ślub z zupełnie obcą osobą, bo według ekspertów z show to powinno się udać, jest absurdalny. A jednak są osoby, które postanawiają zaryzykować i zgłaszają się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w poszukiwaniu miłości życia. Przeważnie całe przedsięwzięcie kończy się porażką, ale program wciąż jest nagrywany. Widzowie stacji TVN śledzą już szóstą edycję programu.