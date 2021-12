Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje publiczne wynurzenia męża

"Rozwód to nie koniec świata... ale niestety przyszło mi walczyć o spotkania z malutkim synkiem, który tego świata jeszcze nie zna a dopiero poznaje i ma wielkie ograniczenia wprowadzone przez matkę 'panią przedszkolankę', która niby zna potrzeby dziecka a jednak woli ograniczać świadomie kontakt ojca z synem wyrządzając zarazem krzywdę dziecku jak i mi" - napisał. A co na to Paulina?