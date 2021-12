"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Tomasz zrezygnował, to koniec

Tomek i Julia to wyjątkowo źle dobrana para w tej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Od początku nie tylko nie podobali się sobie fizycznie, ale także czuli, że nie pasują do siebie pod wieloma innymi względami. Różnią ich temperamenty, poczucie humoru, sposób spędzania czasu. To tylko kolejny dowód na to, że show nie łączy ludzi według jakiegoś konkretnego klucza, a raczej przypadkowo.